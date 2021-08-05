Бородина ответила на слухи о переписанном на мать доме

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на слухи о доме, который она якобы переписала на мать перед разводом с бизнесменом Курбаном Омаровым. Судя по всему, информация о манипуляциях с недвижимостью, как и полагал адвокат Александр Добровинский, была кем-то выдумана.

Экс-ведущую «Дома-2» спросили, правда ли то, что она оформила особняк на мать накануне развода.

Он был на маму с самого начала существования, — отметила Бородина в сторис своего Instagram.

Информация о том, что Бородина перед разводом с Омаровым переписала особняк на свою мать, передавал ранее Telegram-канал Mash. По данным СМИ, стоимость коттеджа составляется около 18 млн рублей.

Позднее в беседе с NEWS.ru Добровинский заявил, что если телеведущая и правда так сделала, то это было зря. Адвокат подчеркнул: если коттедж куплен в браке, то его можно переоформить только с согласия супруга или супруги. Если же особняк был приобретён до брака, то смысла его переписывать нет, потому что на него супруг не может претендовать.

Ведущая вышла за Омарова замуж в июле 2015-го. 22 декабря того же года родила от него дочь Теону. О причинах возможного разрыва не говорится.

Ранее Бородина рассказала о переживаниях их общей дочери Теоны. Пятилетней девочке, несмотря на заботу родителей, тяжело даётся тот факт, что мама и папа больше не вместе.