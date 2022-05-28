«Болезнь очень серьезная»: дочь Заворотнюк рассказала о лечении матери

Анна Заворотнюк / Фото anna_zavorotnyuk_dmitrievna/vk.com

Старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии здоровья матери, которая борется с онкологическим заболеванием. В посте, опубликованном в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), девушка призналась, что в данный момент Заворотнюк проходит «серьезное лечение». Она подчеркнула, что большая часть информации о состоянии ее матери, которую распространяют СМИ, ложная.

Потихонечку, она (Анастасия Заворотнюк. — NEWS.ru) на серьезном лечении. Болезнь очень серьезная, — рассказала дочь актрисы.

Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга, появилась в 2019 году. Всё это время звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит лечение. Летом 2021 года СМИ сообщили, что у актрисы ухудшилось состояние, но родные Заворотнюк никак не отреагировали на это сообщение.