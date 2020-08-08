Богомолов намекнул на сказочные отношения с Собчак

https://static.news.ru/photo/dbd1bd6c-dae3-11ea-9fc3-fa163e074e61_660.jpgКонстантин Богомолов и Ксения СобчакФото: xenia_sobchak/instagram.com
Режиссёр Константин Богомолов не перестаёт демонстрировать нежные чувства к своей супруге — журналисту и активному блогеру Ксении Собчак. Очередное фото звёздной пары вызвало множество восторгов среди поклонников.
Снимок опубликован в Instagram театрального деятеля. На фото он нежно прижимается к своей избраннице, задумчиво глядя в кадр.
Кстати, оnce upon a time — не просто устоявшаяся фраза. Так назывался и достаточно популярный сериал, который в России знают как «Однажды в сказке». По сюжету сказочные герои из зачарованного мира в результате заклятия переносятся в наш реальный мир, где вынуждены противостоять непривычным для них трудностям, меняя окружающий мир, и сами перерождаются в лучшие версии самих себя.
Не исключено, что такой творческий человек как Богомолов намеренно применил в подписи к фото именно эту фразу, как бы намекая на роль пары в современном обществе.
Ранее, как писал NEWS.ru, Собчак ответила на вопрос о том, сколько длится хороший секс.