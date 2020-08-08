Богомолов намекнул на сказочные отношения с Собчак

https://static.news.ru/photo/dbd1bd6c-dae3-11ea-9fc3-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Режиссёр Константин Богомолов не перестаёт демонстрировать нежные чувства к своей супруге — журналисту и активному блогеру Ксении Собчак. Очередное фото звёздной пары вызвало множество восторгов среди поклонников.

Снимок опубликован в Instagram театрального деятеля. На фото он нежно прижимается к своей избраннице, задумчиво глядя в кадр.

Once upon a time, — подписал кадр Богомолов.

С этой фразы начинаются англоязычные сказки, что можно перевести как «Однажды...», «Жили-были...» и так далее.

Поклонники ответили на фотографию благосклонно. Они отметили, что влюблённые — «Красивые, стильные, прекрасные», которые похожи на «два солнышка, очень красивые», поэтому они «созданы друг для друга».

«Вы — есть любовь», «Удачи! Любить и быть любимой! Здорово! Завидуйте!», «Ксения с Вами похорошела, и это заметно даже женщинам», — посыпались комментарии.

Кстати, оnce upon a time — не просто устоявшаяся фраза. Так назывался и достаточно популярный сериал, который в России знают как «Однажды в сказке». По сюжету сказочные герои из зачарованного мира в результате заклятия переносятся в наш реальный мир, где вынуждены противостоять непривычным для них трудностям, меняя окружающий мир, и сами перерождаются в лучшие версии самих себя.

Не исключено, что такой творческий человек как Богомолов намеренно применил в подписи к фото именно эту фразу, как бы намекая на роль пары в современном обществе.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собчак ответила на вопрос о том, сколько длится хороший секс.