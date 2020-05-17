Богомолов на самоизоляции «превратил Собчак в старуху»

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Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в седьмой серии нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи». Он придумал и снял его, находясь на самоизоляции вместе с супругой в загородном доме. Ради роли звезду «Дома-2» пришлось превратить в старуху.

Это сериал о людях, запертых на карантине, о том, как порой человек вынужден жить под одной крышей с нелюбимыми. Серия с участием Собчак вышла в полночь. Телеведущая в ней играет мать героя Никиты Ефремова. Для съёмок режиссёру пришлось состарить лицо жены.

«Превратил Собчак в старуху! Как всегда, один эпатаж», «Отличный фильм, но зачем так жестко с Ксенией?» — отметили в соцсети поклонники Собчак.

Сериал выходит в полночь на start.ru по средам и воскресеньям.

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