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Актриса Наталья Бочкарёва лишилась возможности преподавать в Институте мировых цивилизаций. Такое решение принял ректор учебного заведения Олег Слоботчиков после её задержания с наркотиками.

По его словам, учреждение заключило с артисткой договор, по которому она бесплатно занималась со студентами в обмен на получение возможности заниматься с ещё несколькими группами, передаёт « 360 ». Он отметил, что скандал с кокаином противоречил установкам института.

У нас не пьют, не курят, наркотики просто исключены. Поэтому в соответствии с законодательством я попросил её прекратить отношения с нами и мы закрыли театральную студию — пока не найдём другого театрала, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что актриса Наталья Бочкарёва, оказавшаяся в центре скандала в связи с её задержанием в Москве с наркотическим веществом, которое она спрятала в нижнем белье, сорвала программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». По словам одного из гостей телевизионного шоу, экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева, выпуск должен был быть посвящён истории с задержанием Бочкарёвой, однако актриса внезапно не пришла на съёмки.