Блёданс показала, как по-быстрому увеличить губы

Гримёр талантище! Смотрю на вас и восхищаюсь! Творческих успехов! — пожелала в комментариях актрисе одна из её поклонниц.
Правда, такой макияж понравился далеко не всем фолловерам, отмечают «Невские новости». Некоторые пользователи оставляли оскорбления и говорили о непривлекательности такого образа.
На задницу обезьяны похожа, — написал один из пользователей Instagram.
Ранее Эвелина Блёданс в разговоре с журналистами рассказала об уникальной вещи из личного гардероба. Оказалось, что у артистки есть платье, в котором известная уругвайская певица Наталия Орейро снималась в одном из своих клипов. По словам Блёданс, дорогостоящие вещи уже давно не играют в её жизни какой-либо существенной роли. Однако платье Орейро, отметила актриса, в будущем может стоить больших денег. Сведениями о текущей стоимости раритета артистка не обладает, писал NEWS.ru.