Шоу-бизнес

Блёданс показала, как по-быстрому увеличить губы

11:42, 22 июня 2020 12
Эвелина Блёданс Эвелина Блёданс Фото: bledans/instagram.com

Актриса Эвелина Блёданс показала, как ей делают «операцию» по увеличению губ на съёмочной площадке. Такой грим необходим для создания образа гламурной блондинки с Рублёвки.

На кадрах видно, как специалист прилепляет к настоящим губам специальные накладки, а затем щедро красит их ярко-розовой помадой.

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Гримёр талантище! Смотрю на вас и восхищаюсь! Творческих успехов! — пожелала в комментариях актрисе одна из её поклонниц.

Правда, такой макияж понравился далеко не всем фолловерам, отмечают «Невские новости». Некоторые пользователи оставляли оскорбления и говорили о непривлекательности такого образа.

На задницу обезьяны похожа, — написал один из пользователей Instagram.

Ранее Эвелина Блёданс в разговоре с журналистами рассказала об уникальной вещи из личного гардероба. Оказалось, что у артистки есть платье, в котором известная уругвайская певица Наталия Орейро снималась в одном из своих клипов. По словам Блёданс, дорогостоящие вещи уже давно не играют в её жизни какой-либо существенной роли. Однако платье Орейро, отметила актриса, в будущем может стоить больших денег. Сведениями о текущей стоимости раритета артистка не обладает, писал NEWS.ru.

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