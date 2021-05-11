Billboard назвал музыканта десятилетия

https://static.news.ru/photo/e9b5a25a-b331-11eb-b8a8-96000091f725_660.jpg Рэпер Дрейк Фото: Jennifer Devereaux / Rmv/Global Look Press

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) назван музыкальным артистом десятилетия по версии журнала Billboard, передаёт издание на своём сайте. В редакции добавили, что начиная со студийной пластинки Thank Me Later (2010), все диски звезды занимают первые строчки в Billboard 200. Отдельные треки почти год держались на лидирующих позициях в чарте Billboard Hot 100.

Шоумен является единственным сольным исполнителем, чьи композиции провели свыше 50 недель на первом месте рейтинга Billboard. Сейчас у 34-летнего Дрейка 27 наград от Billboard Music Awards, что является рекордом. Его основной конкурент в индустрии, рэпер Канье Уэст, победил в номинациях от Billboard только пять раз. В число лучших артистов с 2010 по 2020 год также попала американка Тейлор Свифт с 23 статуэтками Billboard Music Awards. Её результат — лучший среди женщин.

В январе 2021-го стало известно, что Дрейк стал самым прослушиваемым исполнителем в сервисе Spotify — его композиции юзеры «прокрутили» 50 млрд раз. В 2019-м он оказался на восьмом месте в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых музыкантов планеты, заработав за год $75 млн. За карьеру канадец выпустил пять студийных альбомов. Все пластинки неизменно становились «платиновыми» в США.