Билан сменил центр Москвы на шикарный особняк в Серебряном Бору

https://static.news.ru/photo/84b4fd48-4288-11eb-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан в своём доме Фото: bilanofficial/instagram.com

Дима Билан наконец-то переехал из центра столицы в особняк в Серебряном Бору. Певец жаловался, что за ним всё время следят, сейчас же дома его соседей находятся за глухими высокими заборами.

На жильё певец потратил $4,5 млн, или 330 млн руб. Роскошная усадьба имеет панорамные окна в пол, обстановка также поражает своим богатством. О покупке жилья Билан рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ . В доме есть огромная гостиная, спальни и даже своя музыкальная студия.

Певец не называет стоимость дома, но добавляет, что в этой сумме точно не один ноль. Его всё устраивает в новых апартаментах, где артист теперь может делать что хочет.

Вслед за Биланом сменила прописку и бывшая участница Comedy Woman Елена Борщёва. Она с семьёй переехала из Подольска в Москву. На покупку квартиры в столице Борщёва потратила 20 млн руб. При этом артистка проиграла в метраже. Если раньше она жила в квартире площадью 110 кв. м, то сейчас её жильё всего 87 кв. м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Дима Билан с некоторым опозданием поздравил с юбилеем актрису Миллу Йовович. Так, 17 декабря знаменитость отпраздновала своё 45-летие.