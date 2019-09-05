https://static.news.ru/photo/53b02f24-cfc5-11e9-bd6b-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Дима Билан пять сезонов занимал кресло судьи на музыкальном телепроекте «Голос». Но больше он не хочет участвовать в его съёмках, потому что устал «быть честным».

Как мне кажется, я своё уже «отголосил». Просто устал. Тяжело всё время быть честным, — рассказал StarHit Билан.

Артист продолжает общаться с участниками проекта и не прочь размещать их выступления в личном Instagram, на который подписаны более 3,3 млн человек.

Как писал News.ru, участник проекта «Голос» музыкант Данил Буранов, заключивший после контракт о сотрудничестве с певцом Григорием Лепсом, рассказал, почему решил прекратить все отношения со знаменитым артистом. По его словам, главной причиной разрыва договора стало отсутствие в совместной работе с Лепсом души, а также «чего-то настоящего».