Дима Билан признался в любви продюсеру и жене фигуриста Евгения Плющенко в любви. Так певец поздравил Рудковскую с 45-летием.
Артист написал, что гордится дружбой с ней и считает ей хорошей мамой и женщиной. Он опубликовал на своей страничке в соцсетях совместное фото с продюсером.
С днём рождения, дорогая!! Ты редкий человек, мама и подруга!! Люблю тебя, ты космос, — подписал фото Билан.
Поздравила Рудковскую с днём рождения и Светлана Лобода. Певица пожелала продюсеру удивить всех своих верных поклонников в наступившем году. Лобода написала, что считает Яну настоящей героиней: ведь та всегда уделяет время семье.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный продюсер Яна Рудковская высказала претензии декораторам, которые должны были украсить ёлку в их с Евгением Плющенко доме. Звезду вывели из себя огромное количество коробок и излишки персонала.
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