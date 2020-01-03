https://static.news.ru/photo/fa836b4a-2ddf-11ea-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дима Билан признался в любви продюсеру и жене фигуриста Евгения Плющенко в любви. Так певец поздравил Рудковскую с 45-летием.

Артист написал, что гордится дружбой с ней и считает ей хорошей мамой и женщиной. Он опубликовал на своей страничке в соцсетях совместное фото с продюсером.

С днём рождения, дорогая!! Ты редкий человек, мама и подруга!! Люблю тебя, ты космос, — подписал фото Билан.

Поздравила Рудковскую с днём рождения и Светлана Лобода. Певица пожелала продюсеру удивить всех своих верных поклонников в наступившем году. Лобода написала, что считает Яну настоящей героиней: ведь та всегда уделяет время семье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный продюсер Яна Рудковская высказала претензии декораторам, которые должны были украсить ёлку в их с Евгением Плющенко доме. Звезду вывели из себя огромное количество коробок и излишки персонала.