«Бездарная алкоголица»: Данко высказался о Волочковой Данко обвинил в алкоголизме когда-то настоящую русскую красавицу Волочкову

Фото: volochkova_anastasiya/t.me

Анастасия Волочкова

Певец Александр Фадеев (творческий псевдоним Данко) выразил сожаление о спивающейся Волочковой. Ему не нравится непристойное поведение балерины и ее увлечение спиртными напитками, пишет StarHit.

Она — бездарная алкоголица, я как профессионал говорю! Она только бухает, сейчас ее кто-то видел на сцене? Настя была русской красавицей, а превратилась в пьянь подзаборную! — сказал Данко в эфире одного из YouTube-шоу.

Слова музыканта поддержал Бари Алибасов, который согласился, что артистке надо «завязывать с алкоголем». Продюсер не скрывает, что тоже выпивает, но не в таких дозах, как Волочкова.

Волочкова из водки не выходит, она в ней купается. Я тоже бухаю, но не так же, — откровенно сказал Алибасов.

Сама 46-летняя балерина никогда и не скрывала, что может позволить себе выпить — она давно достигла высот в карьере и имеет право на отдых и приятное времяпрепровождение.

Самое простое говорить «ой, ты выпила», слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право! Вы сначала выйдите на сцену Большого театра, на сцену Мариинского, запишите такое количество клипов! — заявила Волочкова.

При этом артистка твердо уверена, что ее личная жизнь вообще не должна никого касаться.

Ранее художник Никас Сафронов призвал россиян прекратить заниматься травлей балерины Анастасии Волочковой. По его мнению, она не заслуживает такого отношения к себе, поскольку совершает свои поступки не со зла.