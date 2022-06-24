Сафронов сделал важное заявление о Волочковой Сафронов призвал россиян прекратить травлю Волочковой

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Анастасия Волочкова

Художник Никас Сафронов призвал россиян прекратить заниматься травлей балерины Анастасии Волочковой. По его мнению, она не заслуживает такого отношения к себе, поскольку совершает свои поступки не со зла, рассказал он порталу PROZVEZD.

Настя — очень импульсивная, эмоциональная женщина. Я думаю, что она совершает свои поступки не со зла. Она на своей волне. Настя такая, и с этим ничего не поделаешь. У нее есть свои поклонники — люди, которые ее принимают. А на других она не обращает внимания, — считает художник.

Также он рассказал о своем личном отношении к Волочковой. Сафронов признался, что они дружат и она восхищает его своей погруженностью в работу. Именно поэтому ему неприятно наблюдать за травлей балерины.

Мы с ней дружим. Я ее ценю, потому что видел, как она выступала в Мариинке, в Большом, в Лондоне. Она — труженик. А все скандальные истории, в которые она попадает, играют ей только в плюс. Она всегда в центре внимания публики, ее не забывают, — рассказал он.

Ранее Волочкова раскрыла, как она обеспечивает себе хорошую жизнь. Звезда поделилась, что зарабатывает с помощью съемок в рекламе и на ТВ. Подписчики часто интересуются, как можно позволить себе поездки в разные страны и дорогие вещи, поэтому артистка рассказала все свои секреты.