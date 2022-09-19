Беременная внучка Людмилы Гурченко захламила квартиру за 30 млн

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Людмила Гурченко

Беременная внучка певицы Людмилы Гурченко Елена Королёва вместе со своей 14-летней дочерью Таисией живут в квартире, унаследованной от артистки. Как выяснили корреспонденты НТВ, жилище площадью 48 квадратных метров захламлено.

Трехкомнатная квартира в центре города находится в плохом состоянии. Имеющийся в жилище беспорядок, по словам Елены, является следствием того, что там идет подготовка к ремонту. Шубы покойной Гурченко лежат на полу вперемешку с книгами из семейной библиотеки. Квартиру женщина планирует сдавать, сама же хочет переехать в съемное жилье.

Комната 14-летней девочки тоже выглядит неважно. Журналисты сняли в кровати Таисии тараканов, а на постельном белье — следы крови, предположительно, от укусов клопов.

Звезды помогли организовать уборку в квартире внучки Людмилы Гурченко. Елена перед приездом клининговой службы вынесла часть ненужных вещей на помойку, однако состояние жилища все равно поразило уборщиков.

Здесь все запущено. Конечно, попадались подобные запущенные квартиры, но она, наверное, в «хит-параде» занимает первое место, — сказали клинеры.

Генеральная уборка продлилась 10 часов. Кухню удалось отмыть, комнату очистить, но квартира все равно далека от порядка.

Квартира Елене досталась после того, как она поделила с отцом через суд наследство знаменитой бабушки. Состояние актрисы оценивалось в 50 млн рублей, в него входят квартиры, дача и прочие ценности.