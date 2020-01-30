Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Пресняков, который с самого детства дружит с Дмитрием Маликовым, опубликовал неизвестное детское фото к юбилею певца. Оба музыканта ещё в детсадовском возрасте, оба одеты в одинаковые футболки.

Популярными певцы стали практически одновременно, оба роли в музыкальных семьях. Преснякову сейчас 51 год, Маликову исполняется 50. Дружат артисты с самого малого возраста. Добро пожаловать в наш клуб, очень люблю...