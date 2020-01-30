Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид показала серию снимков с провокационной фотосессии для журнала Love Magazine. Женщина, признанная самой красивой в мире, позировала без бюстгальтера, «прикрыв» груди скотчем и краской.
Фотографии 23-летняя Хадид
Ещё на одном откровенном снимке тело супермодели покрыто узорами, похожими на отпечатки при загаре.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Белла Хадид поделилась с поклонниками своим фото в бикини. На кадрах она предстала в джинсовом купальнике марки Dior и приспущенных шортах на фоне моря. По словам руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктора Джулиана Де Сильвы, пропорции девушки на 94,35 процента близки к совершенству.
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