Белла Хадид Белла Хадид Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид показала серию снимков с провокационной фотосессии для журнала Love Magazine. Женщина, признанная самой красивой в мире, позировала без бюстгальтера, «прикрыв» груди скотчем и краской.

Фотографии 23-летняя Хадид разместила на своей странице в Instagram.

Белла ХадидБелла Хадидbellahadid/instagram.com

Ещё на одном откровенном снимке тело супермодели покрыто узорами, похожими на отпечатки при загаре.

Белла ХадидБелла Хадидbellahadid/instagram.com

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белла Хадид поделилась с поклонниками своим фото в бикини. На кадрах она предстала в джинсовом купальнике марки Dior и приспущенных шортах на фоне моря. По словам руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктора Джулиана Де Сильвы, пропорции девушки на 94,35 процента близки к совершенству.

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