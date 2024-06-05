Baza выяснила, на сколько Бузова подняла гонорар Baza: Бузова подняла гонорар на миллион рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Telegram-канал Baza сообщает, что певица Ольга Бузова подняла свой гонорар на миллион рублей: сейчас за концерт придется отдать 4,5 млн рублей, но с недавним скандалом из-за наряда это не связано. Канал пишет, что к следующим новогодним праздникам цена за 45–50 минут выступления певицы поднимется примерно до 6 млн.

По информации журналистов, райдер певицы стандартный: она требует машину представительского класса, желательно из Германии, с водителем, который не идет первым на контакт. Также, сообщает канал, Бузова предпочитает люкс в пятизвездочной гостинице и 15 тысяч рублей в сутки на питание. Baza отмечает, что для команды из 10 человек требования скромнее, а по гримерке только одно особое пожелание — Бузова очень любит слабосоленую семгу.

На днях Ольга Бузова столкнулась с недовольством поклонников и властей из-за выступления в Уфе в откровенном наряде. Сотрудники управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб. Сама телеведущая извинилась и подчеркнула, что всегда выбирает яркие сценические образы и ей жаль, если ее наряд кого-то оскорбил.

По словам знаменитости, она всегда тщательно готовится к выступлениям и шьет новые наряды для каждого концерта. Таким образом певица отреагировала на шумиху из-за кожаного боди. Журналистка Ксения Собчак задалась вопросом, почему «Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей «голую» вечеринку Бузовой на вечеринке VK в белье — можно». При этом она порадовалась, что в целом «женщины еще где-то в России могут так свободно выступать в 2024 году».