Баста отреагировал на критику после скандала с концертами в Петербурге

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) отреагировал на критику, спровоцированную его концертами в Санкт-Петербурге. Так, некоторое время назад представители общественности стали обвинять музыканта в том, что он подверг опасности зрителей в период пандемии COVID-19.

По словам рэпера, на его выступлениях действовали все необходимые меры безопасности. Заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной травли является зависть других организаторов.

Я понимаю, что наши хорошо организованные мероприятия стали комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма подготовиться должным образом в соответствии с новыми правилами, — отметил Баста в Instagram.

Он также добавил, что «жить и продолжать радовать народ» в разгар пандемии можно без риска.

Скандал с концертами Басты привёл к ужесточению ограничительных мер по COVID-19 в Санкт-Петербурге. Теперь все концерты исполнителя перенесены на 2021 год.

Как писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в городе введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с властями. Количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.