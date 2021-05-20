Баскова уличили в плагиате идеи американского музыканта Криса Айзека

https://static.news.ru/photo/d0c5a8e2-ba0e-11eb-8dcf-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com

Николай Басков выпустил клип к своей новой песне «Забывай». Внимательные поклонники обратили внимание, что видео российского певца очень напоминает клип к песне Wicked Game американского исполнителя Криса Айзека, сообщает Пятый канал.

Как рассказал телеканалу музыкальный критик Сергей Соседов, видеоклип Баскова сделан как под копирку с Wicked Game: те же облака, та же идея, даже девушка также лежит на берегу, а певец стоит. Однако, по его словам, это эротический клип, а в России эротические сцены так и не научились снимать.

Ну вот всё в ноль. Девушка тоже на берегу, то лежит, то так, то сяк. Но там эротика очень здорово отыграна. А у Баскова эротики нет никакой. Всё то же самое, только без эротики, — сказал Соседов.

При этом критик схожести в самих композициях не видит. Кроме того, он считает, что это очень вокальная песня. После долгого перерыва Баскову удалось исполнить настоящую композицию, где нет придурковатости и самолюбования, свойственного артисту, считает эксперт.

Уж не знаю, сам ли Басков додумался до этого сюжета или увидел это у Айзека. Но получилось всё то же самое, только без эротики, — сказал он.

Другой музыкальный критик, Евгений Бабичев, отметил, что в этих двух клипах, безусловно, есть схожие моменты. По его словам, на все претензии артисты в таких случаях заявляют, что это «не плагиат, а навеяно». Проблема в том, что взоры российского шоу-бизнеса постоянно устремлены на Запад. Он не понимает, почему наши звёзды не хотят придумать что-то своё. Бабичев предположил, что, возможно, им просто лень.

Зачем напрягаться, если можно просто перенять, скопировать. Ну если так, то ничего удивительного, что в поезде под названием «мировой шоу-бизнес» мы болтаемся в одном из последних вагонов, — добавил он.

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