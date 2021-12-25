Басков пожаловался на нехватку денег на достраивание особняка

Российский эстрадный певец Николай Басков рассказал, что ему не хватает денег, чтобы достроить свой дом на Рублёвке. Известно, что площадь дома составляет 2 тысячи квадратных метров. По словам артиста, строение будет поражать гостей роскошностью убранства. Об этом о рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ну как вы думаете, что я там построю? Там и так уже миллионы улетели. Главное — достроить, — поделился Басков.

Недостроенный особняк артиста находится в элитном районе Подмосковья, на Рублёвке. Дом строится из экологичных материалов, там должны быть огромные окна, спа-центр с несколькими банями и бассейн.

Ранее певец и ведущий Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с коллегой по цеху Натальей Красановой, с которой они вместе выступят на публике в роли Деда Мороза и Снегурочки. Многие поклонники удивились сходству девушки с бывшей женой Шаляпина.

Многие порадовались за артиста и пожелали ему успехов, но нашлись и те, кого смутило сходство знакомой Шаляпина и его покойной жены Татьяны Дэвис. Известно, что Прохор Шаляпин стал вдовцом через месяц после свадьбы. Его жена — владелица сети адвокатских контор — Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса в США.