Басков потребовал, чтобы Киркоров вписал его в завещание

Российский певец Николай Басков отпраздновал своё 45-летие 15 октября и во время торжества в шутку потребовал, чтобы его коллега и друг Филипп Киркоров включил его в своё завещание. Об этом сообщило издание «Собеседник». Разговор состоялся после выступления Киркорова.

Дело в том, что сцену начали забрасывать цветами и певец не смог их все собрать. Басков начал ему помогать, и тогда Киркоров сказал: «Ты же знаешь: всё моё — всегда твоё!»

Напиши это в своём завещании, — остроумно ответил Николай Басков.

Поп-король на это заметил, что долго придётся ждать его смерти, потому что пока она в его планы не входит. Музыкант собирается жить до глубокой старости. Но о предложении по завещанию он обещал подумать.

Ранее продюсер и телеведущая Яна Рудковская поздравила певца Николая Баскова с 45-летием. Она тепло высказалась о положительных качествах музыканта и в первую очередь пожелала ему здоровья.

Бывший устроитель гастрольных туров Николая Баскова и его друг Игорь Сенгер в честь 45-летия певца рассказал в интервью NEWS.ru, как певец бился с семьёй Шпигель за единственного сына, был ли у него роман с Оксаной Фёдоровой и какую роль в жизни исполнителя сыграла Алла Пугачёва.