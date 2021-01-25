Бабушка братьев Милохиных рассказала, как их на самом деле бросила мать

https://static.news.ru/photo/4754de64-5f6b-11eb-a147-fa163e074e61_660.jpg Даня Милохин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мать известных ныне тиктокеров Дани Милохина и его брата Ильи оставила малышей в кабинете местного депутата. Такую версию рассказала Антонина Петкова — бабушка братьев, ставших без всяких родственников миллионерами.

По словам бабушки, мать мальчиков Любовь Бережная пришла к местному депутату в Оренбурге и стала требовать квартиру, ссылаясь на своё бедственное положение. Женщина была не замужем, в свидетельствах о рождении Дани и Ильи Милохиных в графе «отец» стояли прочерки, сам же родитель сел за решётку.

Депутат отказал ей, и тогда она сказала: «В таком случае забирайте детей!». И их уже оттуда милиция привезла в детдом, — рассказала бабушка мальчиков в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Сама Антонина Васильевна никак не могла забрать малышей, которым на тот момент было три и четыре года. Она сослалась на то, что официально не числилась по документам бабушкой братьям, так как приходится им родственницей по неофициальному отцу. И в тот момент у неё якобы были проблемы со здоровьем, которые не позволили бы ей поднять мальчиков на ноги.

Но бабушка заявила, что приходила навещать нынешних звёзд, впрочем, не так уж и часто. Как выяснилось, у братьев Милохиных довольно большая семья, которая сразу признала родство с юношами, как только они стали знаменитыми. Дядя Кирилл Петков вспомнил, как один раз принёс мальчишкам конфеты и как те рыдали, стоя за забором. Мать звёзд Интернета благополучно живёт 15 лет с другим мужем, растит двоих детей и признаётся, что у неё ни разу не возникало мысли забрать сыновей домой.

Нашёлся даже отец — Вячеслав, который после отсидки не подумал забрать сыновей. Но в студии он упал в ноги сыну Илье Милохину, прося прощения, чем полностью смутил молодого человека.

К слову, более известный брат блогера Даня Милохин не захотел встречаться с матерью и другими родственниками, не вспоминавшими о нём 17 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда TikTok и рэпер Даня Милохин решил стать хоккеистом и не просто любителем, а войти в национальную команду. Он обратился к подписчикам и призвал их писать в директ сборной РФ, чтобы блогера туда взяли.