Авербух расплакался на словах о Тарасовой в финале «Ледникового периода»

Илья Авербух не смог сдержать эмоций в финале шоу «Ледниковый период», говоря об отсутствии Татьяны Тарасовой. Последняя запись шоу прошла без участия заслуженного тренера, которая сейчас находится в больнице, сообщает «Собеседник».

Авербух в своей речи сказал несколько тёплых слов о прославленной фигуристке и заслуженном тренере. Зрители подбодрили спортсмена аплодисментами. Ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин выразили надежду, что восьмой сезон популярного проекта не станет последним.

Издание отмечает, что когда все участники шоу разошлись, а рабочие разобрали декорации, на гримёрке тренера так и осталась висеть табличка «Ледниковый период. Татьяна Тарасова». Снять её никто не посмел.

О состоянии заслуженного тренера пока ничего не известно. В следующем году Тарасова будет отмечать свой юбилей — ей исполнится 75 лет. Она является председателем жюри в шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что в последнее время 74-летняя Татьяна Тарасова болеет и передвигается на инвалидной коляске. Именно в таком виде её недавно увидели зрители в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».