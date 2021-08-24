Авербух и Арзамасова раскрыли имя своего первенца

Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова раскрыли имя своего ребёнка. Об этом мать новорождённого сообщила в Instagram.

Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Лёвушка, — похвасталась Арзамасова.

Не остался в стороне и старший сын Авербуха от фигуристки Ирины Лобачёвой, Мартин: он назвал младенца на западный манер — Лео, и посоветовал ему «помнить, кем он является».

15 августа Лиза Арзамасова впервые опубликовала фото новорождённого в Instagram. Незадолго до этого стало известно, что Илья Авербух не поскупился на роды любимой и долгое время упорно трудился в Сочи, чтобы обеспечить роженице комфортные условия, суммарная стоимость которых составляет 1,3 млн рублей. При этом сама Арзамасова призналась, что не хотела бы видеть возлюбленного во время родов, так как для неё это «интимный момент».

Ранее Илья Авербух приехал в родильный дом за Лизой Арзамасовой и забрал её с новорождённым сыном домой.