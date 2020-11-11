Асмус рассказала, что обогреватель заменяет ей Харламова

https://static.news.ru/photo/1986ce50-2458-11eb-a829-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус заявила, что она ненавидит холодное время года. Кроме того, после развода с Гариком Харламовым у неё в постели будет только обогреватель.

И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то), — сообщила она в Instagram.

Она добавила, что даже погоду в +18 она считает холодной и летом никогда не спит с кондиционером. Теперь же она будет ходить, «как зомби», до весны.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Актрису тогда назвали разлучницей, так как она буквально «увела» юмориста от бывшей жены Юлии Лещенко. Последняя позже рассказывала, что для неё предательство мужа стало большим ударом.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как в ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват. Звёзды пообещали остаться любящими родителями для дочки Анастасии и сохранить дружеские отношения.

Как сообщал NEWS.ru, официальный развод Гарика Харламова и Кристины Асмус состоялся 29 октября. Перед этим шоумен вновь рассказал о причинах расставания со своей супругой.

28 сентября участник шоу Comedy Club Гарик Харламов заявил, что после развода с Кристиной Асмус у бывших супругов нет вражды друг к другу. Харламов и Асмус заявляют, что в их разводе «никто не виноват», однако такой выбор они сделали ради благополучия дочери.