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Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым

18:46, 20 сентября 2020
Кристина Асмус Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус пошутила в Instagram про «совместно нажитое имущество» с шоуменом Гариком Харламовым. Пара объявила о разводе в июне.

В соцсети Асмус анонсировала очередную серию шоу «Золото Геленджика» и один из комментаторов задал ей вопрос, сама ли она ведёт Instagram.

50% Гарик после развода. Всё-таки подписчики совместно нажитые, — сыронизировала актриса.

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Как писал NEWS.ru, Асмус выложила в своём Instagram фото, на котором она позирует обнажённой. На снимке артистка сидит в наполненной водой ванне спиной к камере. «Развелась, чтобы эту фотку выложить», — подписала снимок Асмус. Пост она дополнила несколькими шутливыми хештегами, вызвавшими восторг у аудитории, например: «Харлашку жалко», «Отписка от актриски», «Черноус, ты ли это» и «Моя любимая порноактриса». Поклонники признались, что обожают чувство юмора артистки, но некоторые отметили, что пиар на разводе Асмус с шоуменом Гариком Харламовым им уже надоел.

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