Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым

Как писал NEWS.ru, Асмус выложила в своём Instagram фото, на котором она позирует обнажённой. На снимке артистка сидит в наполненной водой ванне спиной к камере. «Развелась, чтобы эту фотку выложить», — подписала снимок Асмус. Пост она дополнила несколькими шутливыми хештегами, вызвавшими восторг у аудитории, например: «Харлашку жалко», «Отписка от актриски», «Черноус, ты ли это» и «Моя любимая порноактриса». Поклонники признались, что обожают чувство юмора артистки, но некоторые отметили, что пиар на разводе Асмус с шоуменом Гариком Харламовым им уже надоел.