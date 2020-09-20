Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым

https://static.news.ru/photo/d7452ec8-fb59-11ea-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус пошутила в Instagram про «совместно нажитое имущество» с шоуменом Гариком Харламовым. Пара объявила о разводе в июне.

В соцсети Асмус анонсировала очередную серию шоу «Золото Геленджика» и один из комментаторов задал ей вопрос, сама ли она ведёт Instagram.

50% Гарик после развода. Всё-таки подписчики совместно нажитые, — сыронизировала актриса.

Как писал NEWS.ru, Асмус выложила в своём Instagram фото, на котором она позирует обнажённой. На снимке артистка сидит в наполненной водой ванне спиной к камере. «Развелась, чтобы эту фотку выложить», — подписала снимок Асмус. Пост она дополнила несколькими шутливыми хештегами, вызвавшими восторг у аудитории, например: «Харлашку жалко», «Отписка от актриски», «Черноус, ты ли это» и «Моя любимая порноактриса». Поклонники признались, что обожают чувство юмора артистки, но некоторые отметили, что пиар на разводе Асмус с шоуменом Гариком Харламовым им уже надоел.