https://static.news.ru/photo/6c27b2dc-b9d8-11e9-ba6c-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ретейлер выполняет требования российского законодательства и имеет все документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот». Об этом говорится в заявлении «Ашана».

Таким образом сеть гипермаркетов ответила на иск продюсера Бари Алибасова. Как рассказал News.ru адвокат звезды Андрей Комиссаров, Алибасов подал 150-страничный иск против производителя «Крота» и против «Ашана».

Ретейлер при этом указывает, что производитель средства «АМС-Медиа» при поставках продукции предоставил свидетельство от Роспотребнадзора. В документе указано, что «Крот» соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.

Кроме этого, в договоре поставки получены гарантии поставщика о том, что товар соответствует всем установленным действующим законодательством требованиям в отношении качества и безопасности, — цитирует заявление сети гипермаркетов РИА Новости .

В июне Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.

При этом судиться с производителем «Крота» Алибасов отказался, ранее писал News.ru. По словам продюсера, вначале он имел такие планы, однако позже процесс оказался слишком сложным.