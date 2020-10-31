Апина отказалась поддержать заболевшего COVID-19 бывшего мужа

https://static.news.ru/photo/e8b91118-1c03-11eb-bcb5-fa163e074e61_660.jpg Алена Апина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Первый муж певицы Алёны Апиной, художник Валерий Апин из Саратова, заболел коронавирусом и неделю пролежал дома без помощи врачей. Друзья мужчины смогли помочью ему с госпитализацией.

Тест Апина на коронавирус оказался положительным, ему диагностировали пневмонию с 50% поражения лёгких. Саратовские врачи оценивают такое состояние как средней тяжести, рассказала подруга художника в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты позвонили бывшей жене Апина узнать, не хочет ли она поддержать супруга в непростой ситуации.

Вы знаете, у меня столько народу вокруг переболело коронавирусом и практически все остались без денег. С ним не общаюсь я лет 30 и не обеспокоена его судьбой. Есть гораздо ближе мне люди, которые болеют коронавирусом, — ответила певица.

Как писал NEWS.ru ранее, актёр Гоша Куценко, заразившийся коронавирусом, выписался из больницы и признался, что новая инфекция оказалась самой тяжкой болезнью в его жизни.