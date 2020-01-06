Анна Семенович Анна Семенович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певицу и актрису Анну Семенович подозревают в беременности. Тот факт, что экс-солистка группы «Блестящие» характерно располнела, её поклонники отметили, посмотрев видео с новогоднего концерта.

Во время шоу она танцует в платье, и невооружённым глазом виден округлившийся животик. После Семенович появилась на шоу фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица». И снова дотошные подписчики обратили внимание на возможные попытки скрыть беременность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Любимые, кто был на ледовой сказке @tatiana_navka @navka_show <Спящая Красавица>? Я вчера получила огромное удовольствие от волшебства на льдуа потом ещё успела пококетничать с троллем и покататься на коньках Встретила много своих друзей из фигурного катания и отлично начала свой отпуск Идёт мне корона и крылья ?Может в следующем году тоже принять участие в сказке , спеть на коньках для вас, вам будет это интересно ? троль @snodar #спящаякрасавица #крылья #фигурноекатание #счастьеесть #друзья #позитивныемысли

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Ранее в интервью телезвезда не раз заявляла, что хочет завести семью и родить ребёнка, но пока её сердце свободно. 

Ранее NEWS.ru писал, что модель Хейли Болдуин устала от негативных комментариев в соцсетях, которые пишут ей поклонники американской певицы Селены Гомес. Хейтеры считают, что Болдуин, в отличие от Гомес, не пара певцу Джастину Биберу.

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях