https://static.news.ru/photo/85a4ff76-3089-11ea-8539-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певицу и актрису Анну Семенович подозревают в беременности. Тот факт, что экс-солистка группы «Блестящие» характерно располнела, её поклонники отметили, посмотрев видео с новогоднего концерта.

Во время шоу она танцует в платье, и невооружённым глазом виден округлившийся животик. После Семенович появилась на шоу фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица». И снова дотошные подписчики обратили внимание на возможные попытки скрыть беременность.

Ранее в интервью телезвезда не раз заявляла, что хочет завести семью и родить ребёнка, но пока её сердце свободно.

Ранее NEWS.ru писал, что модель Хейли Болдуин устала от негативных комментариев в соцсетях, которые пишут ей поклонники американской певицы Селены Гомес. Хейтеры считают, что Болдуин, в отличие от Гомес, не пара певцу Джастину Биберу.