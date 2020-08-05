Андрейченко показала редкое фото с Децлом

Актриса Наталья Андрейченко выложила в Instagram совестное с умершим музыкантом Кириллом Толмацким фото.
На снимке актриса и рэпер позируют сидя на диване в ресторане. Андрейченко призналась, что скучает по музыканту.
Случайно попалось это фото на глаза. Спасибо подписчикам, что прислали. Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю, — подписала она снимок.
Подписчики актрисы поблагодарили её за фото и написали много добрых слов о покойном музыканте. Многие отметили, что он запомнится как поклонникам его музыки, так и тем, кто её не слушал, как честный, порядочный человек и философ.
Децл умер 2 февраля 2019 года в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске.
Как писал NEWS.ru ранее, наследник рэпера Кирилла Толмацкого Тони прошёл тест на установление отцовства, результаты которого были оглашены в ходе заседания Басманного суда по иску вдовы Децла Юлии Киселёвой.
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