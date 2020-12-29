Андрей Рожков: пандемия помогла исполнить мечту детства

https://static.news.ru/photo/e931b1e4-4aad-11eb-a063-fa163e074e61_660.jpg Фото: rozhkovandrey_official/instagram.com

Юморист «Уральских пельменей» Андрей Рожков всю жизнь мечтал завести собаку. Осуществить свою мечту ему удалось благодаря пандемии.

Как отметил Рожков, ему уже почти 50 лет, а собаки у него никогда не было, а он о ней мечтал всю жизнь.

И вот завёл такую маленькую, шуструю cибу-ину — это такая японская лайка. Вчера мышь поймала. Она у нас вместо кота, — сказал комик.

Теперь собака помогает актёру бороться со скукой, а также вместе проводить свободное время, которое появилось в связи с ограничениями концертной деятельности из-за коронавируса.

Как рассказал Рожков KP.RU, актёры «Уральских пельменей» всё же умудрились записать новогоднюю программу. Она выйдет на СТС в новогоднюю ночь. Кроме этого, они решили последовать примеру других артистов и уйти в онлайн.

Совсем скоро мы запускаем наш мультсериал «Две бабули». Мы уже протестировали его на YouTube. Мы будем бабульками. Ведь им можно говорить обо всём, «простебать», что угодно. Это же золотая жила для нас, — рассказал юморист.

Этот раз Новый год Рожков будет отмечать в кругу семьи. Для этого он уже взял костюм Деда Мороза и Снегурочки.

Буду туда-сюда бегать и переодеваться: то Снегурочкой, то Дедушкой. Попробую даже через дымоход пролезть, — пошутил Рожков.

Ранее NEWS.ru писал, что семилетний мальчик из Бишкека Рустам Ташматов написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исполнить в Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома». Вместо акций ребёнок получил портрет президента РФ Владимира Путина с автографом.

Мальчик также получил из Кремля термокружку — такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий. Кроме того, он получил тульский пряник, который, по его словам, никогда не пробовал раньше.