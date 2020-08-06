Андрей Разин высмеял доходы Сергея Шнурова и Егора Крида

https://static.news.ru/photo/af0b861c-d7f2-11ea-9234-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: razin_andrei_lm/instagram.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин с иронией отреагировал на новость о том, что рэпер Егор Крид, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певец Дима Билан попали в список звёзд с самыми высокими заработками.

Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь, — похвастался Разин.

«Ласковый май» — популярная советская и российская музыкальная группа. Коллектив был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего воспитанника заведения Юрия Шатунова. Всесоюзная популярность и коммерческий успех пришли к группе после того, как её заметил продюсер Андрей Разин, работавший в ту пору администратором группы «Мираж».

Как писал NEWS.ru, Разин назвал «полной чушью» сообщения о том, что экс-солист группы Юрий Шатунов выиграл «какой-то» суд. Речь идёт о решении Арбитражного суды Москвы, удовлетворившего иск Шатунова о правах на песни ансамбля. Продюсер легендарной группы начала 90-х уверен, что никто из её бывших солистов не имеет права петь песни «Ласкового мая». Со страниц своего Instagram Разин обратился к поклонникам, заявив, что выносившая решение судья даже «не видела в глаза» ни самого продюсера, ни правообладателя. К тому же суд даже не уведомил Разина о начале процесса, сообщил музыкант.