https://static.news.ru/photo/f7dbdc1e-c1bb-11e9-8372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд в страну.

Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы «Ласковый май», приехать и навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, — написал Разин в Instagram.

Он пояснил, что певица лежит в коме в одной из полтавских больниц. По словам Разина, артистка, несмотря на своё состояние, всё слышит и чувствует, поэтому он обязан её проведать.

Продюсер добавил, что въезд на Украину ему закрыт по указанию предшественника Зеленского — Петра Порошенко.

Ранее News.ru писал, что Разин призвал российских артистов отказаться от гастролей в Грузии после нецензурных выражений телеведущего канала «Рустави 2» в адрес властей РФ. Он заявил, что группа «Ласковый май» навсегда отказалась от поездок в эту страну.