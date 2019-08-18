Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд в страну.
Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы «Ласковый май», приехать и навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, — написал Разин в Instagram.
Он пояснил, что певица лежит в коме в одной из полтавских больниц. По словам Разина, артистка, несмотря на своё состояние, всё слышит и чувствует, поэтому он обязан её проведать.
Продюсер добавил, что въезд на Украину ему закрыт по указанию предшественника Зеленского — Петра Порошенко.
Ранее News.ru писал, что Разин призвал российских артистов отказаться от гастролей в Грузии после нецензурных выражений телеведущего канала «Рустави 2» в адрес властей РФ. Он заявил, что группа «Ласковый май» навсегда отказалась от поездок в эту страну.