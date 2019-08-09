https://static.news.ru/photo/fab36148-bac0-11e9-b2db-fa163e074e61_660.jpg Алла Вербер Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи «Прямой эфир» рассказал о том, как фешен-директор ЦУМа Алла Вербер долгие годы боролась с раком крови.

Врачи диагностировали заболевание ещё 10 лет назад. Последние шесть она совмещала лечение с работой, перестроив весь ритм своей жизни. Журналист отметил, что у неё была ремиссия, поэтому новость о её смерти всех шокировала.

Как писал News.ru, Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок. Он спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт. Также она боролась с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад ей поставили диагноз «рак крови третьей стадии». Из-за химиотерапии бизнес-леди потеряла волосы и сильно набрала в весе. Но в последнее время женщина пошла на поправку.