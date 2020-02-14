https://static.news.ru/photo/ae4620d0-4f57-11ea-8090-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская не смогла поговорить с журналистами после своего концерта. У артистки начался приступ кашля.

По её словам, причиной стал химический дым на сцене, передаёт «Комсомольская правда». Звезда попыталась запить кашель водой, однако в результате интервью пришлось прервать.

Женщина не смогла дойти до гримёрки и была вынуждена несколько минут сидеть на ступеньках, ожидая облегчения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов опаивал её сомнительными биологически активными добавками (БАДами). С таким утверждением выступил адвокат певицы Сергей Жорин. При этом биографию спортсмена необходимо тщательно проверить, заявил юрист. Он подозревает, что тот был женат больше раз, чем говорит. Каждые такие отношения могут считаться браком по расчёту, считает адвокат.