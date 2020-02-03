https://static.news.ru/photo/7642d9d2-469a-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Косинус и Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева призналась, что стыдилась второго мужа Алексея Косинуса перед собственной матерью.

Светская львица попросила мать пожить с ними, так как им нужна была её помощь. Косинус зарабатывал на жизнь музыкой, однако она не приносила большого дохода. Это расстраивало девушку. Кроме того, её супруг не вёл домашнее хозяйство. Он не мог ничего починить.

Мама видела, что он не приносит еду. Казалось, что ежевечерне домой приходит какой-то парень, который ставит свой рюкзачок, пишет музыку, от которой нет никакого результата по итогу. Еды-то на столе нет. Если стол пустой, какая разница, кто ты? — заявила Водонаева в разговоре Ирине Шихман в передаче «А поговорить?».

По её словам, она понимала, что не может никуда улететь и вынуждена находиться в этих условиях.

Ранее Водонаева похвалилась отношениями с 23-летним хоккеистом. Имя «счастливчика» модель называть не стала, но отметила, что он целиком и полностью устраивает её в постели, писал NEWS.ru.