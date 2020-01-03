Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги.
По её словам, она не согласна с методами воспитания детей со стороны родственников, однако иметь разное мнение по данному вопросу — нормально.
Если бы нас всех мамы, папы, бабушки и дедушки, детские садики и школы воспитывали одинаково — мы бы все были как из инкубатора и до старости носили шапочку и рейтузы, — считает она.
При этом модель отметила, что своё недовольство высказывает внутри семьи, предпочитая не давать «оголтелой толпе» лишних поводов для сплетен.
Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире «мать vs бабушка» — расслабьтесь, представления не будет, — подчеркнула Шишкова.
Она добавила, что благодарна матери Тимати за помощь в воспитании дочери.
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Все жареные факты здесь! Итак, я решила расставить точки над i в истории с пальцем, так как Леночка Миро не смогла раздобыть информации, сыграла на кричащем заголовке, за которым ничего нет. Так уж и быть, расскажу, любимые. А то хайп пройдёт мимо меня. Зря рожала что ли? Первое, как было сказано уже много раз, Алиса живет со мной и с няней, ходит в садик, на кружки, и два дня в неделю (по выходным) - она остаётся у бабушки. Симона посвятила себя моему ребёнку, за что я ей очень благодарна. Меня никто не содержит, финансовой зависимости ни от кого не имею. Не болею, не умираю, не лысая. На нескольких фото я в парике (может в фильме роль предложили, вживаюсь в образ, не?) Второе. Я не всегда согласна с тем что происходит. Не все, что вокруг нас делается, нам нравится. Это - нормально. Если бы нас всех мамы, папы, бабушки и дедушки, детские садики и школы воспитывали одинаково - мы бы все были, как из инкубатора и до старости носили шапочку и рейтузы. Третье. Если я с чем-то не согласна, я это выражу в личной беседе и внутри семьи, а не вытащу на потребу оголтелой толпе, которая, как показала практика, все вывернет, как удобно. Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире: «мать vs бабушка» - расслабьтесь, представления не будет. Точка. Кто умеет читать между строк, меня поймет, кто любит окунуться в грязь и сплетни, проходите мимо, прямым курсом к Миро. Алиса мой ребёнок, и я делаю все, чтобы она росла в адекватной обстановке. А как - это уже мой личный вопрос.
Ранее NEWS.ru писал, что Симона Юнусова, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
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