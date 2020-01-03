https://static.news.ru/photo/2e6cb976-2f9c-11ea-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Алёна Шишкова Фото: missalena.92/instagram.com

Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова прокомментировала историю со своей дочерью Алисой, которая облизала бабушкины ноги.

По её словам, она не согласна с методами воспитания детей со стороны родственников, однако иметь разное мнение по данному вопросу — нормально.

Если бы нас всех мамы, папы, бабушки и дедушки, детские садики и школы воспитывали одинаково — мы бы все были как из инкубатора и до старости носили шапочку и рейтузы, — считает она.

При этом модель отметила, что своё недовольство высказывает внутри семьи, предпочитая не давать «оголтелой толпе» лишних поводов для сплетен.

Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире «мать vs бабушка» — расслабьтесь, представления не будет, — подчеркнула Шишкова.

Она добавила, что благодарна матери Тимати за помощь в воспитании дочери.

Ранее NEWS.ru писал, что Симона Юнусова, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.