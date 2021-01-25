Алёна Апина попала в чёрный список Министерства культуры Украины

https://static.news.ru/photo/8a8e2138-5f28-11eb-8302-fa163e074e61_660.jpg Алёна Апина Фото: neapina/instagram.com

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в чёрный список российских артисток Алёну Апину и Юлию Глебову. Соответствующие приказы вступили в силу 22 января 2021 года. По состоянию на 25 января в перечне упоминаются 159 человек.

Ведомство ещё в августе 2015-го опубликовало фамилии «штрафников» из числа деятелей культуры. Среди них есть и граждане РФ: Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Документ постоянно обновляется и расширяется. Артисты якобы «создают угрозу национальной безопасности».

14 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алёны Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в [чёрный] список, — говорится на официальном сайте ведомства.

Накануне российский актёр Алексей Гуськов удивился включению в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, которую составили в Министерстве культуры и информационной политики страны. Артист напомнил, что часть жизни он провёл в Киеве и не представляет никакой опасности для Незалежной. Он напомнил, что раньше попал в список украинского сайта «Миротворец» вместе с большим количеством своих коллег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в предательстве. По словам звезды отечественной сцены, он и глава государства некогда были близкими друзьями. Артист отметил, что в былые времена они вместе с тогда ещё комиком «делили одну сцену и телеэфиры». Поп-король отметил, что лидер предал его и запретил въезд в страну. К слову, санкция продолжает действовать и по сей день.