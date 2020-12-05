Алсу трогательно поздравила своего мужа с днём рождения

https://static.news.ru/photo/502b1578-36ec-11eb-863d-fa163e074e61_660.jpg Ян Абрамов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Алсу опубликовала в Instagram трогательное поздравление, адресованное её мужу, бизнесмену Яну Абрамову, которому исполнилось 43 года.

Стоит отметить, что артистка старается не афишировать своё семейное счастье. Она очень редко публикует в Сети фотографии домочадцев — такое поведение зачастую заставляет поклонников волноваться о благополучии певицы. К счастью, на этот раз никаких причин для беспокойства нет.

На представленном фото Алсу вместе со своим супругом запечатлена на одном из торжественных банкетов. В кадре супруги сидят за накрытым столом и улыбаются, глядя прямо в объектив камеры. Примечательно, что муж и жена одеты в строгие пиджаки, при этом Алсу предстала с ярким макияжем.

С днём рождения, моя любовь, — написала Алсу в социальной сети.

Свои поздравления звёздной паре также принесли Кети Топурия, Светлана Бондарчук, Ани Лорак, Анжелика Ревва, Жасмин, Анжелика Агурбаш и другие знаменитости.

Известно, что Алсу живёт в браке уже на протяжении 14 лет. У супругов подрастают трое детей. В день рождения своего возлюбленного певица выпустила новый музыкальный альбом. Пластинка получила название «Я хочу одеться в белое».

Ранее NEWS.ru писал, что Алсу приняла решение отказаться от съёмок в новогодних телевизионных шоу. По её словам, в разгар пандемии коронавируса она не хочет подвергать риску себя и свою семью. Артистка отметила, что здоровье близких для неё важнее.