Алишер Моргенштерн: биография артиста. Самое важное

Моргенштерн — популярная, высокооплачиваемая и самая обсуждаемая персона отечественного шоу-бизнеса. В 2020-м году артист занимал 21 место рейтинга «40 самых успешных звезд России до 40 лет» журнала Forbes. 2021 год был насыщен различными интервью с эпатажным артистом, наградами и музыкальными рекордами. Вспомним основные моменты из биографии Алишера Моргенштерна и выясним, на чём держится его успех.

Если пару-тройку лет назад ещё возникал вопрос, кто такой Моргенштерн, как зовут этого артиста и откуда он взялся, то сегодня его имя на слуху — Алишер Моргенштерн самый популярный и прослушиваемый артист в Рунете. Такая популярность во многом заслуга самого артиста — ему нет равных в умении пиарить себя, а также все, к чему он прикасается.

Что означает псевдоним, как переводится и почему его так зовут? Моргенштерн (Morgenstern) с немецкого переводится «утренняя звезда». Есть и латинский аналог этого слова, который связан со средневековой христианской мифологией и означает «Люцифер», то есть дьявол. Учитывая, что у артиста на лице есть татуировка в виде трёх шестерок, можно сделать вывод, что он действительно выражает себя через мистику, хотя об этом сам артист никогда и нигде не заявлял.

биография Алишера Моргенштерна Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Этого артиста нельзя рассматривать только как человека, исполняющего свои хиты. Алишер Моргенштерн — это феномен современности. О нём знают даже те, кто не особо вникает в его творчество. Дерзкого парня не только любят, но и ненавидят, в том числе другие артисты шоу-бизнеса. Его позиция, творчество и убеждения, которые он без стеснения транслирует в массы, раздражают многих. Даже на YouTube некоторые его клипы были запрещены.

Первой претензией общества к артисту, которая навсегда останется в биографии Моргенштерна, является дискредитация Алишером рэпа как жанра. Многие не понимают того, что он зарабатывает на этом жанре большие деньги, но оскорбляет его. Артист заявляет, что не нужно особо трудиться, чтобы записать трек, который будет слушать миллионная публика. Это несомненно обидно слышать тем, кто живёт рэпом, работая над альбомами месяцами, а то и годами.

Вторая претензия к Алишеру, — неуместный эпатаж. Если три шестёрки на лбу — это личное дело в биографии Моргенштерна, которое касается только его самовыражения и не задевает других, то его эпатажное поведение и высказывания шокируют многих. Например, артист не только не отменяет своего выступления в Одессе в день скорби после трагедии в колледже в декабре 2019 года, но и называет этот траур показухой.

Еще одна из эпатажных выходок дерзкого артиста — слова из трека «Захочу — ударю, шаришь?», к тому же в клипе на эту песню рэпер под эти слова бил девушку по лицу. Время выхода этого клипа совпало с периодом, когда в стране проходили митинги в поддержку закона о домашнем насилии.

Имя в биографии Моргенштерна youtube.com

Творческий путь и деньги в биографии Алишера Моргенштерна

Творчество артиста, которым сейчас восторгается подростковая аудитория, началось с исполнения рока. Во многих биографиях Моргенштерна, опубликованных в интернете, есть информация о том, что ещё будучи школьником Алишер был участником рок-группы.

Затем парень использовал свои навыки игры на гитаре, зарабатывая музыкантом на улице. Пришёл Алишер к этому после того, как ему стало стыдно брать деньги у матери. По словам артиста в одном из интервью, он любил петь и играть, а ему за это еще и деньги платили.

В первый день в качестве уличного музыканта он заработал тысячу рублей. Затем решил использовать электрогитару и аппаратуру. Выступая на площади, зарабатывал по 3500 руб. в день. Работал по 2-3 часа, поскольку не знал много песен.

Но к нему быстро пришло понимание того, что заработать без особых талантов и умений игры на музыкальных инструментах можно на рэпе. На его канале начали появляться 3 типа видеороликов, после которых творчество пошло в гору:

Пародии на рэп-исполнителей, где он потешается над ними.

Критика популярных артистов и блогеров.

Обучающие ролики. Под хэштегом #изирэп артист показывает, как можно создавать композиции за 5 мин без таланта, музыкального образования и даже знания правил составления рифм.

Когда видеоролики набрали популярности, Алишер начал выступать с гастролями по стране. В начале 2019 года он переживал творческий кризис, и даже заявил о том, что закрывает свой канал, высказывал прощальную речь на нескольких шоу. Что случилось с Моргенштерном никто не понимал. Но к концу февраля он передумал.

Что случилось с Моргенштерном

Артист не связан ни с какими лейблами, держится непосредственно, работает на себя и неплохо зарабатывает:

заработок на самом популярном клипе «Новый Мерин» составил 3 млн руб. за полгода;

нативная реклама в его видео обходится в 5 млн руб.;

12,5 млн руб. заработал артист за первые три месяца после выхода альбома «Легендарная пыль»;

135 млн просмотров у клипа «Cadillac» на канале артиста в YouTube.

Биография Моргенштерна: родители, семья

Настоящее имя в биографии Моргенштерна — Валеев Алишер Тагирович. Родился в г. Уфа 17 февраля 1998 г. и сейчас ему, на удивление многих, всего 23 года. В той же биографии Моргенштерна найдём и его национальность — наполовину башкир (по отцу), наполовину русский.

Мало кому интересно, что учился он в МАОУ «Гимназии 91», откуда, по неподтверждённой информации, был выгнан в 11 классе, затем в педагогическом университете, откуда был отчислен. Для пути становления рэпера в этом ничего особенного, но понятно одно — этот исполнитель точно не такой, как все.

О родителях в биографии Моргенштерна известно, что его отец был очень уважаемым и состоятельным бизнесменом в городе, имел романы с несколькими женщинами, у каждой из которых были от него дети и так на несколько семей и жил. Когда Алишер был ещё школьником, жизнь отца пошла под откос — обман партнёров по бизнесу, алкоголь, зависимость, цирроз печени, смерть.

В одном из интервью, где Моргенштерн рассказывал биографию семьи, он сказал, что заполнил лишь образ отца, его маленький хвостик, квадратное лицо, очки и трубку. Вот откуда Моргенштерн имеет страсть к сигаретам, о чём сам же и рассказал зрителям.

Воспитание Алишера и его младшей сестры было полностью на их матери. Она имела свой цветочный бизнес и много работала, чтобы обеспечить детей. Мать поддерживала сына во всём, даже после отчисления из универа, когда полгода Алишер сидел без работы и жил за её счёт.

Мать в биографии Алишера Моргенштерна — главный человек и он никогда не стеснялся признаваться ей в теплых чувствах, несмотря на свой эпатажный, брутально-нахальный образ. Именно она была первым человеком, кто искренне верил в его успех. Она покупала ему микрофон и давала денег на раскрутку YouTube-канала.

Тогда и появился проект #изирэп на его канале, который стал приносить деньги. К 2019 году его канал набрал 4,79 млн подписчиков и 309 млн просмотров, несмотря на то, что обращался новоиспечённый блогер к ним не очень учтиво: «Здорово, ублюдки!».

Национальность Моргенштерна vk.com/easy_rap

Личная жизнь в биографии Моргенштерна

31 августа 2021 года личная жизнь в биографии Моргенштерна кардинально изменилась — артист женился и теперь находится в статусе женатого мужчины. По данным СМИ, Моргенштерн потратил на громкую свадьбу порядка 10 миллионов рублей. Избранницей артиста стала его землячка Дилара Зинатуллина — блогер и модель.

С Алишером она познакомилась в 2017 году на одной из вечеринок, где сначала эпатажный парень отпугнул её своим поведением. Затем они встретились еще на нескольких вечеринках, после чего возникла взаимная симпатия. С тех пор молодые люди встречались, помогая друг другу развиваться.

Но в 2019 году потерявший от популярности голову парень расстался с Диларой, желая встречаться с разными женщинами. Затем Алишер понял, что все это было баловством и вернул девушку, после чего стал более серьёзно относиться к жизни.

Летом 2021 года молодые люди по очереди сделали друг другу предложение, после чего и поженились. Многие из окружения пары считают этот союз благополучным, желают им счастья и появления маленьких Алишерчиков и Диларчиков. Будем ждать в биографии Моргенштерна появление фото счастливого семейства с детьми, хоть это и разнится с образом дерзкого, эпатажного, нахального парня, зарабатывающего на хайпе.

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