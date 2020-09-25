Алибасов «забыл» поздравить Федосееву-Шукшину с днём рождения

https://static.news.ru/photo/d329a556-ffbb-11ea-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бари Алибасов не поздравил пока ещё законную супругу Лидию Федосееву-Шукшину с днём рождения. Накануне, 25 сентября, артистке исполнилось 82 года, но обманувший её с квартирой муж не спешит с подарками и поздравлениями.

Этот факт очень обидел артистку, которая и так подавлена после истории со своей квартирой в Новой Москве, которая оказалась в собственности у концертного директора Алибасова.

В моральных, этических категориях он совершил преступление против любви — я его люблю до сих пор ещё. Против нашей многолетней дружбы. Против доверия. Закон жизни суров — то, что ты делаешь в отношении других людей, вернётся к тебе. И очень скоро, — прокомментировала ситуацию с мужем Федосеева-Шукшина в интервью StarHit.

По спорной квартире артистки сейчас идут судебные заседания. На последнее актриса пришла с дочерью Ольгой, сам Алибасов и его директор Моцарь на суд не явились, что уже задело Федосееву-Шукшину.

Явившиеся в суд представители продюсера и его сотрудника представили в суде уже известную видеозапись о том, как актриса дарит квартиру Алибасову. Но из-за технических неполадок в суде запись так и не удалось просмотреть. Сейчас Федосеева-Шукшина проживает в квартире дочери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый хозяин квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве требует от актрисы вывезти свои вещи. Концертный директор Бари Алибасова Сергей Моцарь, по всей видимости, не разделяет надежд продюсера и не собирается расставаться с так легко доставшимся ему жильём в столице.