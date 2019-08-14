https://static.news.ru/photo/c2dd425e-bea6-11e9-b169-fa163e074e61_660.jpg Алена Свиридова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алена Свиридова отмечает день рождения на своей малой родине в Крыму, среди родных и близких людей. Этот летний отдых принес ей не только расслабление, но и перспективу стать свекровью.

Алена Свиридова опубликовала в своем Instagram фото из Ливадийского дворца, на котором она запечатлена в голубом платье, массивных жемчужных серьгах и с бокалом вина. Певица поблагодарила родителей за жизнь, и публику — за внимание к её творчеству. На день рождения к матери приехал 36-летний сын Василий. Он живет в Канаде, как и его отец — первый супруг популярной исполнительницы — Сергей Свиридов. В этот раз Василий привез с собой невесту Марию.

Как вы думаете, какая из меня получится свекровь? — спрашивает Алена своих подписчиков.

Василий и Мария состоят в отношениях уже более двух лет. Пока неизвестно, сделал ли он Марии предложение оформить отношения официально.