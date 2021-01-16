Алексея Воробьёва высмеяли за цвет волос и схожесть с куклой

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Алексей Воробьёв кардинально сменил имидж, перекрасившись в блондина. Перед этим певец поинтересовался у подписчиков, насколько они готовы к разительным переменам.

Не послушавшись советов поклонников, артист всё же сменил цвет волос и поделился результатом в Instagram.

Боязнь перемен в жизни заставляет нас стоять на месте. Я так никогда еще со своими волосами не поступал, — похвалился певец, добавив, что на такие поступки стоит решаться, чтобы потом не жалеть, что «не сделали чего-то сейчас».

Несмотря на то, что Воробьёв остался очень доволен результатом, поклонники порыв артиста не оценили. «Ну не айс, не айс», «Был мужчина, стал Кен», написали в комментариях пользователи.

Сторонникам Воробьёва, поинтересовавшимся, чем кому-то не угодил «красавчик Кен», поклонники артиста ответили просто: «Он кукла».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец и актёр Алексей Воробьёв обогнал Киану Ривза в рейтинге самых красивых людей планеты. Компанию россиянину составили такие знаменитости, как Криштиану Роналду, Джейсон Момоа, Генри Карвилл, Крис Хэмсворт.