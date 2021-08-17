Экс-жена Павла Мамаева подала на футболиста новый иск

Алана Мамаева, которая в апреле развелась с футболистом Павлом Мамаевым, подала на него новый иск, сообщает «МК». Примечательно, что скандальным разделом имущества звёзд займётся знакомый спортсмену Пресненский районный суд — именно там Мамаеву несколько лет назад дали реальный срок за пьяную драку в центре Москвы.

Экс-жена Мамаева подала иск, в котором потребовала определить место проживания дочери с ней и назначить алименты. В то же время в Ростовском суде слушается иск самого футболиста к бывшей жене. Он требует, чтобы дочь проживала именно с ним.

В апреле этого года Павел и Алана Мамаевы официально расторгли брак, просуществовавший восемь лет. Изначально пара хотела разойтись мирно, но потом Мамаева уличила экс-супруга в нескольких изменах и пожаловалась на маленькие, по её словам, алименты: спортсмен выделял на ребёнка 12 тысяч рублей, а позже — 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что экс-жена футболиста заявила: Мамаев предал её ребёнка — сына Алекса, родившегося от предыдущих отношений женщины.