https://static.news.ru/photo/09d9d998-2a49-11ea-87c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Актёры Павел Баршак и Ефим Петрунин, сыгравшие декабристов в фильме «Союз спасения», на шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером?» затруднились ответить на вопрос, какой царь в итоге амнистировал всех оставшихся в живых декабристов.

Цена правильного ответа была 25 тысяч рублей. Среди вариантов предложены Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева, и Петрунин, исполнивший роль поручика того же полка, совещались несколько минут и в итоге наугад назвали правильный ответ.

Думаю, они просто не обратили внимание, недоисследовали вопрос так глубоко, чтобы понять, как это происходило, — сказал Telegram-каналу «Подъём» режиссёр «Союза спасения» Андрей Кравчук.

Режиссёр подчеркнул, что у актёра много работы уходит на изучение характера героя, его движений и эмоций, к тому же он предположил, что ребята просто сильно волновались.

Как писал NEWS.ru, магистр телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, отстранённый от эфиров, может вернуться к участию в программе. Такую возможность допустил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Друзь был отстранён от эфира в феврале 2019 года из-за скандала, который разразился после того, как редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил его в попытке подкупа. Он заявил, что магистр пытался получить правильные ответы на вопросы игры, предложив взамен часть выигрыша. Знаток подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера.