https://static.news.ru/photo/8ddd6cbc-ccc2-11e9-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Константин Эрнст Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Магистр телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, отстранённый от эфиров, может вернуться к участию в программе. Такую возможность допустил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Впрочем, по его словам, для этого знатоку придётся выполнить важное условие.

Я думаю, что, если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока, — цитирует Эрнста ТАСС .

Друзь был отстранён от эфира в феврале 2019 года после скандала, который разразился после того, как редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил его в попытке подкупа. Он заявил, что магистр пытался получить правильные ответы на вопросы игры, предложив взамен часть выигрыша. Знаток подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера.

Позднее Друзь принёс извинения за свои действия, однако Бер назвал покаяние неискренним.