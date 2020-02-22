https://static.news.ru/photo/aabb3bf4-557d-11ea-9913-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: stassadal/instagram.com

Российский актёр театра и кино Станислав Садальский 22 февраля на своей официальной странице в социальной сети оставил пост с воспоминаниями о смерти своей матери. Нины Васильевны Садальской нет в живых уже более полувека. Она скончалась в 36 лет от онкологического заболевания.

Артист опубликовал этот пост во Вселенскую родительскую субботу. Для верующих это особый день поминовения ушедших родственников. В первую очередь — родителей.

Садальский написал, что перед смертью его мама перестала узнавать своих родных. У женщины был рак мозга, её пытались лечить, но безуспешно.

Маму возили в Москву, оперировали в институте Бурденко, но безрезультатно. Перед смертью мама перестала узнавать всех, даже нас. Потом на мгновенье сознание вернулось. Последние её слова были обращены не ко мне и не к Серёже (брат Садальского. — NEWS.ru), а к отцу. Она сказала: «Юрочка, я люблю тебя», — рассказал артист в Instagram.

После этого Садальский процитировал слова писательницы Линор Горалик. Литератор когда-то написала: «Взрослыми становятся не тогда, когда заводят ребёнка, а тогда, когда умирает последний, кто помнит ребёнком тебя самого».

Как ранее передавал NEWS.ru, Станислав Садальский в присущей ему ироничной форме высказался о происшествии с внуком Никиты Михалкова и моделью Ксенией Пунтус. Актёр высмеял высказывания о непричастности «звёздного» внука к трагедии.