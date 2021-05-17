Актёр из «Кармелиты» рассказал о домогательствах со стороны мужчины

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Звезда сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Денис Матросов рассказал, как подвергся сексуальным домогательствам со стороны мужчины. По его словам, он ответил на приставания так, что «человек потом неделю не мог никуда выйти», передаёт телеканал НТВ.

Мужчины сталкиваются тоже с этой историей. Но [с домогательствами] со стороны не женщины, конечно, а мужчины. <...> Каждый для себя делает выбор. Вот я сделал свой выбор, когда ко мне полезли, — ну, у меня рука большая, человек потом неделю не мог никуда выйти, — добавил Матросов в эфире «Звёзды сошлись».

Во время этого же эфира российская актриса Ирина Безрукова призналась, что стала жертвой домогательств со стороны режиссёра в возрасте 25 лет. Женщина не раскрыла имя кинодеятеля, который пригласил её в гостиничный номер и, прижавшись к ней, потребовал «полюбить его», угрожая в противном случае переозвучить её в фильме.

Ранее бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник в эфире НТВ рассказала о приставаниях продюсера Константина Меладзе. Певица попала в группу, когда ей было 23 года. При этом она была знакома с братьями Меладзе ещё до того, как оказалась в группе. Найник не планировала менять свою профессию с высоким уровнем дохода, однако продюсер пообещал ей «полнейшее уважение», если она станет участницей группы.