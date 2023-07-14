Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали: что с ней, как выглядит сейчас

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Татьяна Васильева

Российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в одну из московских больниц. Ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщили «Известия».

76-летней актрисе стало плохо в ночь на 14 июля. Когда Васильева вставала с кровати, у нее закружилась голова. Она попросила свою невестку актрису Марию Болонкину вызвать скорую помощь, уточняют СМИ. Врачи забрали актрису в больницу и сделали КТ головного мозга — осложнений не нашли.

Татьяна Васильева подтвердила, что была в больнице. Она подчеркнула, что ей сделали укол и отправили домой.

«Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. Чувствую себя очень хорошо, все нормально», — сказала Васильева.

Татьяна Васильева известна по ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», а также в сериалах «Закрытая школа», «Ольга», «Сваты» и других.

Фото актрисы Татьяны Васильевой до госпитализации — в галерее NEWS.ru.