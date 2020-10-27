Актриса Макеева рассказала о суррогатном материнстве Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/05757678-189b-11eb-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что её коллега Анастасия Заворотнюк прибегла к услугам суррогатной матери, благодаря чему на свет появилась её младшая дочь Мила.

Такое заявление 38-летняя Макеева сделала в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», рассказывая о собственных неудачных попытках стать матерью.

Пробую с 30 лет, но не получается. Нет слов, как я живу. На всё воля Божья. Я уже своё выплакала и отношусь к этому философски. У меня было четыре ЭКО. После каждого я поправлялась на девять килограммов, потом худела. Сложно возвращать гормональный фон. Я на это тратила деньги, силы, энергию, — призналась актриса.

Как отметила Макеева, она относится к рискам для здоровья женщины, связанным с экстракорпоральным оплодотворением, фатально. Актриса упомянула, что Заворотнюк прибегла к услугам сурмамы, но ей это «не сильно помогло».

Думала о сурмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрёт от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет — так будет, — поделилась мнением артистка.

Заворотнюк стала матерью Милы в 48 лет и, хотя она не подтверждала, что выносила ребёнка не сама, беременной её никто не видел. Сейчас актриса борется с онкологическим заболеванием.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире своей программы «Привет, Андрей!», что с ним вышла на связь актриса Анастасия Заворотнюк, которая вот уже два года борется с онкологическим заболеванием и не рассказывает никому о своём состоянии.