Андрей Малахов рассказал о звонке Анастасии Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/36bd1c90-10bc-11eb-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: A_Zavorotnyuk/twitter.com

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире своей программы «Привет, Андрей!», что с ним вышла на связь актриса Анастасия Заворотнюк, которая вот уже два года борется с онкологией и не рассказывает никому о своём состоянии.

Последний выпуск программы «Привет, Андрей!» был посвящён дню рождения певца Николая Баскова, которому 15 октября исполнилось 44 года. Поприветствовав его на программе, Малахов передал ему привет от Заворотнюк и сказал, что она собиралась даже позвонить в студию.

Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Знаю, что вы общаетесь и дружите, — сказал Малахов.

Басков был удивлён этими словами и признался, что был шокирован, когда узнал о страшном диагнозе Заворотнюк — глиобластоме (опухоль мозга). Певец признался, что всегда восхищался актрисой, назвал её яркой, красивой и зажигательной. Басков пожелал своей подруге скорейшей победы над недугом и призвал её не опускать руки.

Как сообщал NEWS.ru, ранее дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что семья решила не говорить о здоровье её матери. Публичность не должна обязывать людей говорить о здоровье, добавила она.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии. Сейчас появилась информация о том, что звезда готова вернуться к работе в кино и на сцене, так как её тяжёлая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.