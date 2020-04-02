Актриса из «Счастливы вместе» с коронавирусом нарушила карантин в Москве

https://static.news.ru/photo/329e2444-758d-11ea-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Янина Бугрова Фото: bugrovayanina_official/instagram.com

Российская актриса Янина Бугрова нарушила условия карантина. Московские медики не обнаружили её дома, хотя у неё был диагностирован коронавирус. Полиция проводит проверку.

В полицию поступило сообщение от скорой помощи, что Бугрова Янина нарушила карантин и пропала с указанного адреса. На место происшествия был выслан наряд полиции, — сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Информацию о нарушении карантина передали в отдел полиции. Позже актрису нашли в 11 километрах от места, где она должна соблюдать карантин. В отношении Бугровой проводится проверка, её результаты будут сообщены позже.

43-летняя женщина вернулась из Франции, где отдыхала на горнолыжном курорте. После прилёта в Россию у неё обнаружили коронавирус. Поскольку болезнь протекала в лёгкой форме, актрису поместили под домашний карантин.

Янина Бугрова знакома российским зрителям по сериалам «Счастливы вместе», «Стервы» и «Рыжие». Она также участвовала в реалити-шоу «Беременные».

NEW.ru писал, что в столице тестируют мобильное приложение для отслеживания пациентов с коронавирусом, которые находятся на карантине дома. Приложение называется «Социальный мониторинг».

В России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Выздоровел 281 человек, зафиксировано 34 летальных случая.